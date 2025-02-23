Musk'tan aşırı sağcı parti AfD'ye destek: Almanya Başbakanı'ndan sert tepki

Elon Musk, Almanya’da bugün yapılacak genel seçimler öncesinde aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’ne desteğini bir kez daha sahibi olduğu X/Twitter platformunda paylaştı.

AfD PARTİSİ NEDİR?

Almanya için Alternatif (Alternative für Deutschland - AfD), göçmen karşıtı söylemleri merkezine alan ve kitlesel sınır dışı uygulamalarını savunan aşırı sağcı bir partidir.

Parti ayrıca euro para birimini terk etmeyi onun yerine mark kullanmayı ve iklim politikalarını durdurmayı desteklemektedir.

Bazı liderlerinin söylemlerinin Nazi retoriğini andırdığı yönündeki iddialar nedeniyle AfD sıkça eleştirilmektedir.

Örneğin, Avrupa Parlamentosu Üyesi Maximilian Krah, geçen yıl yaptığı bir açıklamada tüm Nazi paramiliterlerinin “otomatik olarak suçlu” olmadığını söylemişti.

Parti lideri Björn Höcke ise Nazi sloganlarını kullanması nedeniyle birden fazla para cezasına çarptırılmıştır.

"SADECE AfD ALMANYA'YI KURTARABİLİR"

Musk, X hesabında defalarca AfD’ye destek vermiştir.

Geçen ay yaptığı bir paylaşımda, “Sadece AfD Almanya’yı kurtarabilir” ifadelerini kullandı.

MUSK'TAN NAZİ GEÇMİŞİNE YÖNELİK ATIF

Ocak ayında parti için sanal bir mitinge katılan Musk, “Bu seçim medeniyetin geleceği açısından kritik olabilir” dedi.

Ayrıca Almanya’nın Alman kültürü ve değerleriyle gurur duymasının iyi olduğunu ve bunların her şeyi sulandıran bir tür çok kültürlülük içinde kaybolmaması gerektiğini belirtti.

Musk, Almanya’nın geçmişteki suçluluk duygusuna fazla odaklandığını da ekledi.

Bu yorum, ülkenin Nazi geçmişine yönelik bir atıf olarak değerlendirildi.

BAŞBAKAN SCHOLZ: "MUSK'IN AŞIRI SAĞ DESTEĞİ GERÇEKTEN İĞRENÇ"

Musk’ın AfD’ye verdiği destek, haftalardır gerginlik yaşadığı Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Scholz, Musk’ın AfD ve diğer Avrupa aşırı sağ partilerine verdiği desteği “gerçekten iğrenç” olarak nitelendirdi ve bunun “tüm Avrupa Birliği’nde demokratik gelişim açısından kötü” olduğunu söyledi.

Scholz, ayrıca Musk’ın Almanya’nın geçmişteki suçluluk duygusuna odaklanmasıyla ilgili yaptığı yorumu kınayarak, “Elon Musk’ın aşırı sağ için müdahalede bulunmasına ve aynı zamanda çok sayıda Yahudi’nin öldürülmesine yeterince tepki vermemesine son derece öfkeliyim” dedi.

Musk ise Scholz’a sık sık X üzerinden hakaretlerde bulundu ve bir paylaşımında onu “beceriksiz bir aptal” olarak nitelendirdi.

ALMANYA’DA SEÇİM ANKETLERİNDE KİM ÖNDE?

Son seçim anketlerine göre AfD, yaklaşık yüzde 20 oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Parti, dört yıl öncesine kıyasla oylarını iki katına çıkarmış durumda.

Almanya’nın muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) koalisyonu ise yüzde 30’un hemen altında bir oy oranı ile birinci sırada bulunuyor.

Mevcut iktidar partisi Sosyal Demokratlar (SPD) ise son yıllarda ciddi bir düşüş yaşadı ve şu anda yüzde 15 seviyelerinde seyrediyor.