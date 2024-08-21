Musk'tan Harris'e gönderme: Yolun sonu ekmek kuyrukları

ABD'li milyarder Elon Musk, Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris'in politikalarını "Bu yol ekmek kuyruklarına götürür" ifadesiyle eleştirdi.

Musk'tan Harris'e gönderme: Yolun sonu ekmek kuyrukları
Trump'tan Musk açıklaması: İsterse bakan veya danışman olacak

Trump'tan Musk açıklaması: İsterse bakan veya danışman olacak

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Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'a destek veren 'li milyarder , Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'i hedef aldı.

Musk, sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının "Kamala'nın şimdiye kadarki politikaları; yüzde 28 kurumlar vergisi, yüzde 44,6 sermaye kazancı vergisi ve gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden yüzde 25 vergi" paylaşımına yanıt verdi.

Zerohedge isimli kullanıcının paylaşımını alıntılayan Musk, "Bu yol ekmek kuyrukları ve çirkin ayakkabılara götürür" dedi.

Musk, çirkin ayakkabılar ifadesiyle Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile özdeşleşen ayakkabılara atıfta bulundu.

Trump, seçilmesi halinde milyarder girişimci Musk’ı bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıklamıştı.

Musk da kendisini 'bakan' olarak tasvir eden yapay zekayla oluşturulan bir görseli X hesabında paylaşmış ve "Hizmet etmeye hazırım" demişti.

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