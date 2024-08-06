Musk'tan İngiltere yorumu: "İç savaş kaçınılmaz"

Milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden, eylemcilerin polise havai fişek attığını gösteren videoya, "İç savaş kaçınılmaz" yorumu yaptı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Musk'ın yorumuna tepki gösterdi.

Sözcü, "sosyal medya şirketlerinin yapabileceği ve yapması gereken daha çok şey olduğuna" dikkat çekerek, bu şirketlerin suç faaliyetlerinin internette paylaşılmamasını sağlama sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.



İngiltere Adalet Bakan Yardımcısı Heidi Alexander da Musk'ın yorumlarını, "tamamen haksız" ve "oldukça içler acısı" olarak niteledi.



Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Musk'ın, İngiltere geneline yayılan aşırı sağcıların şiddet eylemlerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamasına yaptığı yorumlar tepki çekmişti.

EYLEMLER NASIL BAŞLADI?



İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir saldırgan, üç çocuğun öldüğü bir bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti.



Polis, 18 yaşından küçük olduğu için kimliğini açıklamadığı saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu olduğunu duyurdu.



Ancak saldırganın kimliğinin açıklanmaması, aşırı sağcıların spekülatif sosyal medya paylaşımları ve haberlerin parçası oldu.

Saldırganın İngiltere'ye geçen sene kaçak yollarla geldiği ve isminin "Ali" olduğu yönünde haberler aşırı sağcı hesaplar ve haber siteleri tarafından paylaşıldı.



Saldırganın kimliğinin 1 Ağustos'ta Axel Rudakubana olduğu ve Ruanda kökenli olduğu iddia edildi.



Southport'taki saldırının bir gün sonrasında aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL), kentte göçmenleri ve Müslümanları protesto edecekleri iddiasıyla çağrı yaptı.



Bu çağrılar sonrası şiddet eylemleri birbirini izledi.