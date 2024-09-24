Musk'tan İtalya lideri Meloni'ye övgü yağmuru

Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, pazartesi günü New York'ta düzenlenen bir ödül töreninin yıldızları haline geldi. İkili arasındaki yakın iletişim, Musk'ın siyasete giderek daha fazla dahil olduğunu kanıtlıyor.



Meloni, Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nden Küresel Yurttaşlık Ödülü aldı. Meloni, ödülünü takdim etmesi için Musk'ın sahneye çıkmasını istedi.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında düzenlenen 600 kişilik etkinlikte ödül, "İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak çığır açması, Avrupa Birliği ve transatlantik ittifaka verdiği güçlü destek ve bu yıl G7'ye başkanlık yapması" nedeniyle Meloni'ye verildi.

MUSK VE MELONI'NİN GELİŞEN BAĞLARI



İtalya lideri ve milyarder iş insanı yıllar içinde kurdukları bağı geliştirdi. Musk'ın medeniyet için varoluşsal bir tehdit olarak adlandırdığı, Batı ülkelerindeki yapay zeka ve azalan doğum oranları konusunda endişeleri paylaşıyorlar.



Musk ödülünü takdim ettiği sırada, Meloni'yi "içi dışından daha güzel olan biri" ve "özgün, dürüst ve düşünceli" olarak tanımladı. Musk, 600 kişilik kalabalığın kahkahaları arasında, "Bu her politikacı için söylenemez" diye ekledi.



Meloni ise ödül kabul konuşmasında bu sözlere Musk'ın "değerli dehasını" överek karşılık verdi.