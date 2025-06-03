Musk'tan Trump'ın desteklediği tasarıya tepki: İğrenç bir rezalet

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Başkan Donald Trump tarafından desteklenen Kongre bütçe tasarısını sert sözlerle eleştirdi. Musk, tasarıyı “iğrenç bir rezalet” olarak nitelendirdi.



Musk, “Üzgünüm ama artık dayanamayacağım. Bu devasa, skandal, çıkarlarla doldurulmuş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Bunu oylayanlara yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



İkinci paylaşımındaysa bütçe açığına dikkat çeken Musk, şöyle yazdı:



“Bu tasarı, zaten devasa olan bütçe açığını 2.5 trilyon dolara çıkaracak ve Amerikan halkını dayanılmaz bir borç yükü altına sokacak.”

BEYAZ SARAY'DAN YANIT: "BAŞKAN FİKRİNİ DEĞİŞTİRMEDİ"

Musk’ın eleştirileri hakkında Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt bir açıklama yaptı. Leavitt, Başkan Trump’ın Elon Musk’ın görüşlerini zaten bildiğini ve bunların fikrini değiştirmediğini belirtti.



Leavitt, “Bakın, başkan Elon Musk’ın bu tasarı hakkındaki düşüncelerini zaten biliyor. Bu, başkanın fikrini değiştirmez. Bu büyük, güzel bir tasarı ve başkan bunun arkasında durmaya devam ediyor" dedi.



Trump yönetimi tasarıyı desteklemeyi sürdürürken, Elon Musk gibi etkili figürlerden gelen sert eleştiriler, kamu kaynaklarının nereye harcandığı konusundaki tartışmaları alevlendirdi.



Musk’ın çıkışı, Trump’ın ikinci dönemindeki en tartışmalı bütçe hamlelerinden birine yönelik muhalefeti güçlendirebileceği yönünde yorumlanıyor.