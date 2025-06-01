Musk’tan uyuşturucu yanıtı: “Üretkenliği artırsaydı kullanırdım”

Teknoloji milyarderi Elon Musk, son zamanlarda arttığı ileri sürülen uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

The New York Times'ın haberine göre, Musk'ın yüksek dozda madde kullandığı ve yanında yaklaşık 20 hap içeren bir ilaç kutusu taşıdığı öne sürüldü.

Ayrıca, ketamin, esrar, LSD, kokain gibi maddeleri de kullandığı iddia edildi.

"ÜRETKENLİĞİMİ ARTIRSAYDI KULLANIRDIM"



Musk, bu iddialara karşılık olarak, sürekli olarak fotoğraflandığını ve herhangi bir uyuşturucu testinde pozitif sonuç almadığını belirtti.

Eğer uyuşturucular üretkenliğini artıracak olsaydı, kesinlikle kullanacağını ifade etti.

KETAMİN KULLANDIĞINI KABUL ETTİ



Musk, doktor reçetesiyle ara sıra depresyon için ketamin kullandığını ve bunu yaklaşık iki haftada bir küçük dozlarda aldığını söyledi.

Ancak, The New York Times'ın araştırmasına göre, Musk'ın ketamin ve diğer uyuşturucuları aşırı kullandığı, aile ilişkilerinin gerildiği ve yakın çevresinin kamuoyundaki davranışlarından endişe duyduğu belirtildi.

MUSK'IN UYUŞTURUCU KULLANIMI



2018 yılında Joe Rogan'ın podcast'inde esrar içtiği görüntülerle gündeme gelen Musk, bu olayın ardından SpaceX çalışanlarıyla birlikte bir yıl boyunca rastgele uyuşturucu testlerine tabi tutulduğunu açıkladı.



Musk'ın uyuşturucu kullanımıyla ilgili bu açıklamaları, kamuoyunda ve iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Bazı yatırımcılar ve iş ortakları, bu durumun şirketlerin itibarını ve performansını nasıl etkileyeceği konusunda endişelerini dile getirdi.