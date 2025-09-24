Müslüman ülkelerden Gazze'de ateşkes çağrısı: Zorla sürgünü reddediyoruz
BM'de Gazze konulu toplantının ardından Müslüman ülkelerden yapılan ortak açıklamada Gazze'de ateşkes çağrısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantının ardından Müslüman ülkelerden ortak açıklama yapıldı.
"Filistinlilerin zorla sürülmesini reddediyoruz" denilen açıklamada, Gazze'deki insani felaket ve can kaybına vurgu yapıldı. Gazze'de derhal rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes çağrısında bulunuldu.
Açıklamada Batı Şeria ve Kudüs'ün kutsal alanlarını kapsayan bir istikrar yol haritası gerekliliğine vurgu yapıldı.
"Filistin yönetimini güçlendirmek için uluslararası destekle Gazze'de Arap ve İİT çerçevesi altında kapsamlı yeniden inşa planını destekliyoruz" denildi.
