Musul yakınlarında Dicle nehrinde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan bir tekne alabora oldu. 85 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun yüzme bilmeyen kadın ve çocuklar olduğu belirtiliyor.



Teknenin battığı anları gösteren görüntüler var. Bazıları suda sürüklenirken bazıları ters dönen teknenin üstünde kurtarılmayı bekledi.

Irak devlet televizyonuna göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Musul'a gitti.



Başbakan Abdulmehdi, burada yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 85 kişinin anısına ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

9 GÖZALTI

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri'ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.



Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor.

Teknenin battığı bölgenin turistik olduğu ve Nevruz nedeniyle bölgede yoğun ziyaretçi bulunduğu belirtiliyor.

