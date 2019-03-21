Musul yakınlarında Dicle nehrinde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan bir tekne alabora oldu. 100 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun yüzme bilmeyen kadın ve çocuklar olduğu belirtiliyor.



Teknenin battığı anları gösteren görüntüler var. Bazıları suda sürüklenirken bazıları ters dönen teknenin üstünde kurtarılmayı bekledi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ölü sayısının 100'e çıktığı bildirildi.

Ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildi.



Başbakan Adil Abdulmehdi, olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Musul'a gitti.

9 GÖZALTI

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Dicle Nehri'ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Konseyin açıklamasında ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.



Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor.

Teknenin battığı bölgenin turistik olduğu ve Nevruz nedeniyle bölgede yoğun ziyaretçi bulunduğu belirtiliyor.

