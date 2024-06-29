Musul'daki cami restorasyonu sırasında DAEŞ'in yıllar önce yerleştirdiği beş bomba bulundu

Irak'ta Musul kentinin simgesi El-Nuri camisinin bir duvarında, restorasyon çalışmaları sırasında yıllar önce terör örgütü DAEŞ tarafından yerleştirilmiş beş bomba bulundu. UNESCO, "büyük bir yıkımı tetiklemek üzere tasarlanmış büyük ölçekli patlayıcı cihazlar" bulunduğunu duyurdu.

Musul'daki cami restorasyonu sırasında DAEŞ'in yıllar önce yerleştirdiği beş bomba bulundu

kültür ajansı UNESCO, 'ın kuzeyindeki restorasyon çalışmaları sırasında Musul'un simgesi El-Nuri camisinin bir duvarında, yıllar önce terör örgütü tarafından yerleştirilmiş beş bomba bulduğunu açıkladı.

Ajansın bir temsilcisi dün gece AFP'ye yaptığı açıklamada, alanda çalışan UNESCO ekibi tarafından salı günü ibadet salonunun güney duvarında beş adet "büyük bir yıkımı tetiklemek üzere tasarlanmış büyük ölçekli patlayıcı cihaz" bulunduğunu söyledi.

Musul'un 12. yüzyıldan kalma El-Nuri camisi ve bitişiğindeki El-Hadba ya da "kambur" olarak adlandırılan eğik minare, çatışmalarda yıkılmıştı.

Irak ordusu, Musul'u üç yıl boyunca işgal eden DAEŞ'i, bölgeye patlayıcı yerleştirmek ve camiyi havaya uçurmakla suçladı.

UNESCO, 2017'de büyük bir kısmı enkaza dönüşen camiyi ve kentteki diğer mimari miras alanlarını restore etmek için çalışıyor.

UNESCO, açıklamasında, "Irak silahlı kuvvetleri bölgeyi derhal güvenlik altına aldı ve durum şu anda tamamen kontrol altında" dedi.

Bir bombanın etkisiz hale getirildiği ancak 1,5 kilogramlık diğer dört bombanın "birbirine bağlı kaldığı" ve önümüzdeki günlerde temizlenmesinin beklendiği belirtildi.

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