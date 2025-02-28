Mutlu olmaya çalışmak daha çok mutsuz ediyor!

Kanada'daki Toronto Üniversitesi Scarborough kampüsünde yürütülen ve Applied Psychology: Health and Well-Being dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, mutluluk arayışı bazen ters etki yaratatabilir.



Bilim insanları bilinçli olarak mutlu olma çabasının zihinsel olarak yorucu bir süreç olduğunu ve bu durumun insanların kendilerini kontrol etme yetisini zayıflatığını belirtti.



Bu da bireylerin daha kolay şekilde cazip ama uzun vadede zarar verici seçimler yapmasına yol açıyor.



Toronto Üniversitesi'nden Sam Maglio, mutluluğa ulaşmak için yapılan çabaların, kartopu etkisi yaratıp kişilerin mutlu olmalarını engellediğini belirtti. Maglio, uzun bir iş gününün ardından eve gelip evi temizlemek yerine sosyal medyada vakit geçirme eğilimini örnek gösterdi.



Araştırma, mutluluk arayışının, zaman kısıtlaması ve artan stres ile sonuçlanabileceğini de gösterdi. Yapılan deneylerde, mutluluğa odaklanan kişilerin irade güçlerini daha hızlı kaybettikleri tespit edildi.



Araştırmacılar, mutluluğu biriktirilebilecek bir şey olarak görmenin yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerek, insanların sahip oldukları şeylere değer vererek daha mutlu olabileceklerini vurguladı.