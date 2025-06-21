"Muz Cumhuriyeti"nde OHAL: Kritik 5 gün

Panama, emeklilik reformu nedeniyle devam eden protestolarda dükkanların yağmalanması ve binaların tahrip edilmesinin ardından ana muz üretim bölgesinde acil durum ilan etti.



Hükümet, kuzeybatıdaki Bocas del Toro eyaletinde önümüzdeki beş gün boyunca anayasal hakların askıya alınacağını açıkladı.



BBC'nin bildirdiğine göre önlem, hareket özgürlüğünü kısıtlıyor ve polisin arama emri olmadan tutuklama yapmasına izin veriyor.



Bölgedeki sorunlar bir ay önce, yerel muz işçileri sendikasının önerilen emeklilik kesintilerine karşı ülke çapında bir protestoya katılması ve grev ilan etmesiyle başladı.



Devlet başkanlığı bakanı Juan Carlos Orillac, “Düzenin bozulması ve sistematik şiddet eylemleri karşısında devlet, barışı sağlamak için anayasal yetkisini uygulayacaktır” dedi. Orillac, bu tedbirin “eyaleti radikallerden kurtarmaya” olanak sağlayacağını öne sürdü.