"Müzakere heyeti, Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçluyor"

İsrail ve Hamas arasında İsrailli esirlerin takasını da içeren Gazze Şeridi’nde ateşkese dair müzakerelere yönelik diplomatik çabalar devam ediyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Hamas ile yapılan müzakerelere katılan ve adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak sabote etmekle suçladı.



Kaynaklar, "Netanyahu'nun açıklaması müzakereleri suya düşürmeye yönelik, bunun başka bir açıklaması yok" dedi ve şunları ekledi:

"Başbakan, bir sonraki görüşme öncesinde Philadelphi Koridoru ve Netzarim için çözümler üzerinde çalıştığımız kritik bir dönemde olduğumuzu biliyor. İlerleme olduğunu biliyor ama sonra arabulucularla üzerinde anlaşmaya varılanın tam tersi açıklamalar yapıyor."