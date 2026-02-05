Müzakere masası için yeni öneriler. Türkiye, Mısır ve Katar taraflara sundu

Katar merkezli El Cezire televizyonu, İran-ABD görüşmeleri öncesinde arabulucuların taraflara müzakerelerin temel ilkelerini oluşturacak bir liste sunduğunu duyurdu.

İran, üç yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyecek. Elindeki 440 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu ise üçüncü bir ülkeye gönderecek. Balistik füze kullanımını sınırlandıracak. Ortadoğu'da destek verdiği gruplara silah sağlamayacak.

El Cezire'ye göre listeyi Türkiye, Mısır ve Katar ortaklaşa hazırladı.

Önerilen müzakere çerçevesine göre İran 3 yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyeceğini taahhüt edecek. 3 yıl sonraysa uranyum zenginleştirme oranını yüzde 1 buçuk ile sınırlandıracak.

Elinde bulunan 440 kilogramlık yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu ise üçüncü bir ülkeye gönderecek.

Arabulucu ülkeler önerilerini İran'ın nükleer programıyla sınırlı tutmadı.

İran'dan bölgede destek verdiği gruplara silah sevkiyatı ve teknoloji transferini durdurması da isteniyor.

Tahran'dan balistik füze kullanmayacağını taahhüt etmesi de talep ediliyor.

El Cezire'ye göre üç arabulucu ülke, Tahran ve Washington'ın saldırmazlık anlaşmasına imza atmasını da önerdi.

Bu önerilerin Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Salı günü bir araya gelmesinden hemen önce ABD ve İran tarafına iletildiği belirtildi.



GÖRÜŞME İÇİN İKİ TARAF DA TAVİZ VERDİ

Amerikan New York Times gazetesi Umman'da görüşmelerin yapılabilmesi için hem Washington hem de Tahran'ın tavizler verdiğini aktardı.

Gazeteye göre Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerin Umman'da yapılmasına ve bölge ülkelerinden heyetlerin katılmamasına onay verdi.

İranlılarsa Amerikalılarla dolaylı değil yüz yüze görüşmeyi kabul etti.

Her iki taraf müzakerelerde nükleer programa odaklanmak konusunda uzlaştı. ancak New York Times'a göre İran'ın füzeleri ve bölgedeki gruplara verdiği destek de müzakerelerde tartışılacak. Görüşmelerde bir anlaşma çerçevesi oluşturulması hedefleniyor. İran daha önce sadece nükleer programını müzakere etmeyi kabul ediyordu.