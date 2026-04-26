Müzakerelerde ikinci tur olacak mı? Trump. "Umarım İran akıllıca davranır"

ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiği tıkanma noktasına geldi.



ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının çok yakında sona ereceğini düşündüğünü ve galip gelenin ABD olacağını söyledi. Trump ayrıca, “İran konuşmak istiyorsa bizi arayabilir. Umarım İran akıllıca davranır.” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a yardım ettiğine yönelik bir soruya cevabında, "Yardım ediyor olabilirler ama çok fazla ettiklerini sanmıyorum. Daha fazla yardım edebilirlerdi. Aşırı hayal kırıklığına uğramadım, biz de insanlara yardım ediyoruz. Ukrayna'ya yardım ettik, bunu bu kadar kapsamlı yapmamalıydık." dedi.



ABBAS ARAKÇİ YENİDEN PAKİSTAN'DA



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 'nin bölgedeki diplomatik turu sürüyor. Umman’daki temaslarını tamamlayan Arakçi, yeniden Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, Arakçi’nin İslamabad’daki temaslarında, Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ABD ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen arabuluculuk süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran’ın bu sürece ilişkin görüş ve şartlarını ele alması öngörülüyor.

SIRADAKİ DURAK MOSKOVA



Diplomatik temaslar kapsamında Arakçi’nin İslamabad’daki ikinci ziyaretinin ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçmesi öngörülüyor. Ziyaretin, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler başta olmak üzere çeşitli başlıklarda sürdürülmesi bekleniyor.



İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan diplomatik turuna ilk olarak İslamabad’dan başlamış, daha sonra da Umman'ın başkenti Maskat’ta temaslarda bulunmuştu. Maskat ziyaretinde Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya gelen Arakçi’nin, bölgedeki gelişmeler, ABD ile yaşanan gerilim ve diplomatik çözüm arayışlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmişti.



Programı kapsamında Moskova’ya geçmesi beklenen Arakçi’nin, bu ziyaret öncesinde yeniden İslamabad’a dönerek temaslarını sürdürmesinin planlandığı, ikinci temas turunda ise arabuluculuk sürecinin seyri ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik başlıkların ele alınacağının öngörüldüğü aktarılmıştı.



TRUMP HEYETİN SEYAHATİNİ İPTAL ETMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmesi beklenen heyetin seyahatini iptal etti.

Trump yaptığı açıklamada bu seyahatin çok uzun süreceğini, buna karşılık herhangi bir İranlı liderle görüşmeyeceklerini söyledi.



"İran görüşmek istiyorsa aramalı" diyen ABD Başkanı İran liderliğinin içinde büyük bir çekişme olduğunu da öne sürdü. "Kimin sorumlu olduğunu kimse bilmiyor, kendileri de dahil" dedi.