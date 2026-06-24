Müzakerelerde son durum: Trump: "İran büyük tavizler veriyor"

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere gittiği Kongre binasına girişinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini belirterek, "İran büyük tavizler veriyor, şu an iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle öğle yemeği yiyecek olan Trump'ın daha sonra İran gündemine ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına bugün yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için girdiğinde ABD'li denetçilerin de onlara eşlik edeceğini belirtmişti.



“İRAN'IN HÜRMÜZ'DEN GEÇİŞ ÜCRETİ TALEBİ YOK”



Trump , sosyal medyada bugün yaptığı paylaşımda ise Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu.

Trump, "Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için, İran tarafından hiçbir geçiş ücreti, sigorta masrafı veya başka bir ücret talep edilmiyor ya da alınmıyor. Eğer bu bilgi yanlışsa, müzakereler derhal sona erer!" ifadelerini kullandı.

Trump, Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. "İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını" vurgulayan Amerikan Başkanı, "tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını, mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşanlara aktaracağız" dedi.

İran'da "acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece ABD'den tedarik edilerek karşılanacağını" savundu.

MÜZAKERELERDE SON DURUM

Haziran 2026 itibarıyla ABD ve İran arasındaki diplomatik süreç, Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen İsviçre merkezli müzakerelerle kritik bir aşamaya evrilmiş durumda. Taraflar nükleer, ekonomik ve güvenlik başlıklarını ele alacak dört farklı çalışma grubu oluşturarak 60 günlük bir yol haritası üzerinde uzlaşırken, yaklaşık 12 milyar dolarlık dondurulmuş fonun serbest bırakılması ve yaptırımların askıya alınması gibi somut ekonomik adımlar atılmaya başlandı.

Nükleer denetimlerin kapsamı konusundaki söylem farklılıkları ve İsrail’in bölgedeki güvenlik endişeleri süreci zorlayan temel kırılganlıklar olarak öne çıksa da kurulan "Üst Düzey Komite" ile çatışmasızlık halinin kalıcı bir anlaşmaya dönüştürülmesi hedefleniyor. Ancak gerek Washington’daki siyasi muhalefet gerekse Tahran’daki iç baskılar, önümüzdeki iki ayın hem diplomatik bir çözüm hem de olası bir tıkanıklık için oldukça belirleyici olacağını gösteriyor.