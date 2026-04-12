Müzakerelerden uzlaşı çıkmadı. Trump ve İran'dan karşılıklı Hürmüz açıklaması

İRAN: ABD'NİN AŞIRI TALEPLERİ NEDENİYLE ANLAŞMA OLMADI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 21 saat süren görüşmelerin ardından İran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmeyi reddettiğini söylemesinin ardından İslamabad'dan ayrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelere ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Birçok noktada uzlaşıya vardık ancak iki önemli meselede görüş ayrılıkları yaşandı ve bu durum da bir anlaşma ile sonuçlanmadı. Görüşmeler güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildi, sadece tek bir oturumda anlaşmaya varılmasını beklemememiz doğal bir durum. İran'ın Pakistan ve bölgedeki diğer dostlarımız arasındaki temasları ve istişareleri devam edecek.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü. İran devlet televizyonu, İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinde özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi. İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.

NTV MÜZAKERELERİ İSLAMABAD'DA TAKİP ETTİ

NTV'den Deniz Kilislioğlu ABD ve İran'ın Pakistan'daki görüşmelerini İslamabad'da takip etti. Deniz Kilislioğlu, ABD'nin ayrılmasının ardından gelişmeleri aktardı; “Fiilen ateşkes devam ediyor. Bu anlamda içeride bir görüş ayrılığı olmuş değil. İçeride uzlaşılamayan konular vardı. Vance sadece nükleerden söz etti, anlaşılamayan tek sorun nükleermiş gibi konuştu. Oysa içeride yapılan görüşmelerde 7 başlığın konuşulduğunu biliyoruz. 3 temel başlıkta sorunlar aşılamadı. Nükleerden daha önemli sorun Hürmüz'dü örneğin. ABD'nin maksimalist bazı talepleri vardı ki Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne kendisinin de dahil olması gibi taleplerdi. Nükleer meselesinde en iyi teklifimizi yaptık dedi ABD. İran'ın ve ABD'nin ne istediğini biliyoruz. ABD ”sıfırlayacaksın" diyor İran ise “bu egemenlik hakkımdır sıfırlamam seviyesini konuşalım” diyor. Hangi teklifi ilettiler buna dair henüz bir netlik yok. Görüşmeler devam edecek mi bu önemli. İpler kopmuş değil. Eğer bundan sonra bazı görüşmeler olacaksa bir de formatın oluşması gerekiyor. Teknik düzeyde görüşmeler yapılabilir. İlerleyen dönemlerde bazı temaslar olabilir. Anlaşma yok ama İslamabad'da yok, ileride olabilir mi belki olabilir. En azından şunu biliyoruz, fiilen ateşkes devam ediyo ancak bugün özellikle İsrail'den gelecek açıklamalar çok hayati olacak."