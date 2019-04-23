Sudan'da Askeri Konsey'le protestocular arasındaki görüşmeler kesildi ve tansiyon yeniden yükseldi.



Askeri yönetimle müzakereler durdurulurken protestoların yoğunlaştırılmasına karar verildi.



Askeri Konsey ise savunma bakanlığı önündeki oturma eylemlerine müdahale sinyali veriyor. Konsey, protestoculardan ana yolları trafiğe açmalarını istedi.



Askeri Konsey, mümkün olan en kısa sürede sivil yönetim kurulması ve başbakan atanması için tüm siyasi gruplarla görüşmeler yürüttüğünü söylüyor.



Askeri Konsey'in Başkanı General Abdülfettah Burhan çeşitli siyasi gruplardan 100 öneri aldıklarını ve ülkenin geleceğinin belirlenmesi için bunlar arasından seçim yapılacağını söyledi. Asker Konsey kararını bir hafta içinde açıklayacak.



Aylardır süren gösterilere önderlik eden Sudan Profesyoneller Birliği ise, Askeri Konseyi bu hamleyle kendilerini süreç dışı bırakmaya çalışmakla suçluyor.



Bu nedenle askeri yönetimle müzakereleri askıya alan Sudan Profesyoneller Birliği günlük işleri yürütmek için teknokratlardan oluşan bir kabine kurulmasını talep ediyor.



Göstericiler yeni bir anayasa hazırlanıncaya kadar kabineyi kontrol altında tutmak için üyelerinin yüzde 40'ı kadınlardan oluşan bir yasama konseyi kurulmasını da öneriyorlar.



Aylardır süren yönetim karşıtı protestoların ardından 30 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ömer el Beşir 11 Nisan'da askeri darbeyle indirilmişti.

