Müze çalışanı sanat eserini yanlışlıkla çöpe attı

Hollanda'nın Lisse kentindeki LAM müzesinde çalışan bir tamirci komik bir hata yaptı. Tamirci iki adet boş bira kutusuna benzeyen bir sanat eserini çöp zannederek çöpe attı.



Fransız sanatçı Alexandre Lavet'nin "Birlikte Geçirdiğimiz Tüm Güzel Zamanlar" adlı eseri, ilk bakışta atılmış ve ezilmiş iki bira kutusu gibi görünüyor.



Ancak müzenin açıklamasına göre, daha yakından bakıldığında bunların aslında akrilik boyalarla titizlikle elle boyandığı ve "yaratılması için çok zaman ve çaba gerektiği" anlaşılıyor.

ALIŞILMADIK YERLERE BIRAKILIYOR



Ancak eserlerin sanatsal değeri, bir asansörde sergilendiğini gören bir tamirci tarafından anlaşılmadı ve çöp kutusuna atıldı.



Hollanda'nın batısındaki Lisse kentindeki LAM müzesinin sözcüsü Froukje Budding, AFP'ye yaptığı açıklamada, sanat eserlerinin sıklıkla alışılmadık yerlere bırakıldığını söyledi. Sözcü, "Ziyaretçileri her zaman şaşırtmaya çalışıyoruz." dedi.



Küratör Elisah van den Bergh, kısa bir aradan sonra döndüğünde kutuların kaybolduğunu fark etti. Eserler çöpe atılmak üzereyken onları tam zamanında bir çöp poşetinden çıkardı.

GÜNDELİK NESNELERE YENİ BAKIŞ



Budding, "Eseri şimdi macerasından sonra dinlenebilmesi için daha geleneksel bir yere, bir kaide üzerine koyduk" açıklamasında bulundu.



Müzede yeni işe başlayan tamirciye karşı "hiçbir kırgınlığı" olmadığını vurgulayarak, "O sadece işini yapıyordu." dedi.



Müzenin müdürü Sietske van Zanten, "Sanatımız ziyaretçileri gündelik nesnelere yeni bir gözle bakmaya teşvik ediyor. Sanat eserlerini beklenmedik yerlerde sergileyerek bu deneyimi güçlendiriyoruz ve ziyaretçilerin ilgisini canlı tutuyoruz." ifadelerini kullandı