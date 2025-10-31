Müze koleksiyonu yağmalandı: Binden fazla eser çalındı

Kaliforniya’nın Oakland kentindeki bir depoda, Oakland Müzesi’ne ait binden fazla tarihi eserin çalındığı bildirildi. Polis, soygunun 15 Ekim sabahının erken saatlerinde gerçekleştiğini açıkladı.



Müze koleksiyonundan çalınanlar arasında metal işlemeli takılar, Kızılderili sepetleri, deniz aygırı dişleri, atletik kupalar ve 20. yüzyıla ait seçim rozetleri gibi kültürel değeri yüksek parçalar bulunuyor.



Müze Müdürü Lori Fogarty, yaptığı açıklamada olayın ardından kamuoyunun bilgilendirildiğini belirterek,



“Bu yalnızca müze için değil, toplumumuz için de bir kayıp. Halkımızın eserlerin geri dönmesine yardımcı olacağını umuyoruz.” dedi.



Fogarty, soygunun “fırsatçı bir hırsızlık” olduğunu, planlı bir sanat kaçakçılığı olmadığını ifade etti: “Hırsızların binaya girmenin bir yolunu bulduklarını ve rastgele buldukları eşyaları alarak çıktıklarını düşünüyoruz.” dedi.



Müzenin misyonunun Kaliforniya’nın sanat, tarih ve doğa mirasını korumak olduğunu vurgulayan yetkililer, çalınan eserlerin eyaletin kültürel hafızası açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



"ESERLER HIZLA ELDEN ÇIKARILMIŞ OLABİLİR"



Los Angeles Polis Departmanı’nın eski ticari suçlar birimi yöneticisi John Romero, Los Angeles Times’a yaptığı açıklamada, çalınan eserlerin kısa sürede el değiştirmiş olabileceğini belirtti. “Bu kişiler için önemli olan, tam değerine satmak değil; hızlı nakit elde etmek. Eserlerden hemen kurtulmak isteyeceklerdir.” ifadelerini kullandı.



Romero, dedektiflerin Craigslist, eBay gibi ikinci el satış platformlarını ve antika ağlarını incelediğini söyledi.



BENZER OLAY 2013'TE DE YAŞANMIŞTI



Ocak 2013’te Oaklandlı bir kişi, müzeye girerek Altına Hücum dönemine ait bir mücevher kutusunu çalmıştı. O olayda eser, halkın ihbarı sayesinde bir rehin dükkanında bulunmuştu.



Fogarty, “Topluluğumuzun yine bize yardım edeceğini umuyorum.” dedi.



Oakland Polisi, hırsızlıkla ilgili soruşturmanın FBI’ın sanat suçları birimi ile birlikte yürütüldüğünü açıkladı.



Hırsızlık, Paris’teki Louvre Müzesi’nden Napolyon dönemine ait mücevherlerin çalınmasından dört gün önce gerçekleşti. Louvre soygunuyla ilgili tutuklamalar yapılırken, çalınan mücevherler hala bulunamadı.



Polis, olayla ilgili bilgisi olanların Oakland Polisi’ne ya da FBI Sanat Suçları Ekibi’ne ulaşabileceğini duyurdu.

