Müze otoparkının altında dinozor fosili bulundu

ABD ’nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde dinozor kalıntılarının sergilendiği bir müzenin otoparkının altında dinozor fosili bulundu. The Guardian gazetesinin aktardığına göre, otobur bir dinozorun fosilleşmiş omurgası, Denver Doğa ve Bilim Müzesi’nin otoparkının yer aldığı bölgede jeotermal ısınma potansiyelini ölçmek için yapılan çalışma sırasında tespit edildi. Kemik, yerin yaklaşık 230 metre altında bulundu. Müzenin jeoloji küratörü James Hagadorn, bunun inanılmaz ve “süper nadir” bir durum olduğunu söyledi. Dünyada bu fosilin dışında sadece iki benzer buluntuya açılan sondaj deliklerinde rastlandığı ifade edilirken, müze yetkilileri bunun bir dinozor müzesinin altında yaşandığı durumların ise çok daha nadir olduğuna işaret etti.

Nispeten küçük ve otobur bir dinozor olduğuna inanılan hayvan, bundan yaklaşık 67,5 milyon yıl önce yaşamıştı. Bilim insanlarına göre, bir asteroid darbesi, günümüzden yaklaşık 66 milyon yıl önce dinozorların sonunu getirmişti.



Öte yandan, kemiğin bulunduğu yerin yakınlarında fosilleşmiş bitkilere de rastlandı. Müzenin paleontoloji küratörü Patrick O’Connor, dinozorun muhtemelen o dönemde bitki örtüsünün yoğun olduğu bir bataklık alanında yaşadığını aktardı.



Daha önce bölgede Tyrannosaurus rex ve triseratops kalıntıları bulunmuş olsa da O’Connor’a göre, tespit edilen bu son fosil aynı zamanda Denver’de bulunan en derin ve eski fosil olma özelliği taşıyor.



Albuquerque’deki New Mexico Doğa Tarihi ve Bilim Müzesi’nden paleontoloji küratörü Thomas Williamson, dinozor fosilinin tam olarak hangi türe ait olduğunu söylemenin şimdilik mümkün olmadığını belirtti.



Bulunan fosil de Denver’deki dinozor müzesinde sergilenmeye başlarken, başka fosiller bulmak için çalışma yapılmayacağı bilgisi verildi.