Müzede 9.5 milyon euroluk soygun

Fransa'nın Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Müzesi'nden iki seramik tabak ve bir çin vazosu çalındı.



Tarihi seramik eserlerin sergilendiği müzedeki soygunda çalınan Çin vazosu ile iki porselen tabağın 9.5 milyon euro yani yaklaşık 456 milyon lira değerinde olduğu açıklandı.



Fransa Kültür Bakanı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

