Müzeden 600'den fazla tarihi eser çalındı

İngiltere'de yaşanan müze soygunu 25 Eylül günü gerçekleşti. Kimliği belirsiz 4 erkekten oluşan grup Bristol Müzesi'ne gece bir civarı girdi. Britanya İmparatorluğu ve Milletler Topluluğu koleksiyonundan 600'den fazla eser çalındı.

Polis, hırsızlığın "yüksek değerli" eserlerle ilgili olduğunu belirterek, güvenlik kameralarına yakalanan kişilerin kimliğinin belirlenmesi için halktan yardım istedi. Olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.

BRISTOL MÜZESİ

Bristol Müzesi ve Sanat Galeri'si İngiltere'nin Bristol şehrinde bulunuyor. Kökenleri 1823'e kadar dayanıyor. Müze doğa tarihi bölümlerinin yanı sıra yerel, ulusal ve uluslararası arkeoloji koleksiyonları bakımından da çok sayıda sergiye sahiplik yapılıyor. Müzenin binası Barok mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Müze ünlü sanatçı Banksy'nin en büyük sergisine de 2009 yazında ev sahipliği yapmıştı.