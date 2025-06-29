Müzik festivalinde “İsrail ordusuna ölüm” sloganı İngiltere’de kriz yarattı

İngiltere polisi, Glastonbury Festivali’nde İsrail ve Filistin hakkında kullanılan ifadeleri incelediklerini açıkladı. Somerset polisinden yapılan açıklamada, rap punk grubu Bob Vylan ve İrlandaca rap yapan Kneecap grubu tarafından festival sırasında sahnede kullanılan ifadelerin incelendiğine işaret edildi.



BBC’nin haberine göre, Bobby Vylan, sahnede olduğu sırada hem “Özgür, özgür Filistin” sloganlarına hem de “Ölüm, ölüm, IDF’ye (İsrail Savunma Kuvvetleri) ölüm” sloganlarına öncülük etmişti. İngiltere’deki İşçi Partisi hükümeti, BBC’de canlı yayınlanan performans sırasında İsrail ordusu için ölüm çağrısı yapan sloganları “güçlü bir şekilde kınadığını” açıkladı.



BBC Sözcüsü de yaptığı açıklamada, bazı yorumların “derinden incitici” olduğunu, ekranda “çok sert ve ayrımcı bir dil” konusunda uyarı yayınlandığını bildirdi. Söz konusu performansın BBC iPlayer üzerinden yeniden izlemeye açılmayacağı bilgisi de verildi.



İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ “DERİNDEN RAHATSIZ”



İsrail Büyükelçiliği de sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaparak “kışkırtıcı ve nefret dolu söylem karşısında derinden rahatsız olduklarını” savundu. Festivalden yapılan açıklamada ise “Glastonbury Festivali, performans sergileyenlerin nefret söylemlerine ya da şiddete teşvik etmelerine göz yummaz” denildi.



Bob Vylan’ın performansının ardından, bir hükümet sözcüsü, Kültür Bakanı Lisa Nandy’nin BBC Genel Direktörü Tim Davie ile görüştüğünü açıklamıştı. Bu görüşmenin amacı BBC’nin söz konusu eylemi yayınlamadan önce “ne gibi bir durum tespiti yaptığı konusunda derhal izahat” istemek olarak ifade edilmişti. Hükümet sözcüsü, performansın BBC iPlayer üzerinden yeniden yayınlanmayacak olmasını da “memnuniyetle karşıladıklarını” sözlerine eklemişti.



“VİDEO KANITLARI” DA İNCELENECEK



AFP haber ajansının aktardığına göre, İngiliz yetkililer, aynı zamanda Kneecap isimli grubun da yorumlarını mercek altına aldı. Bu grubun üyelerinden birinin de İngiltere makamlarının yasaklamak için harekete geçtiği “Filistin Eylem Grubu”na (Palestine Action Group) ithafen bir tişört giydiği görülmüştü.



Her iki gruba dair “video kanıtlarının da” soruşturma açılmasını gerektirecek bir suç işlenip işlenmediğini anlamak için inceleneceği ifade edilirken, Kneecap üyesi Liam O'Hanna, geçen sene başkent Londra’daki bir konser sırasında Hizbullah bayrağı açtığı ve Hizbullah ve Hamas lehine slogan attığı iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Mo Chara” sahne adıyla bilinen sanatçının “terör suçu” ile suçlanmasının ardından performans sergilememesi gerektiğini savunmuştu.



O’Hanna ise The Guardian gazetesine verdiği röportajda, “Bu bir şakaydı, karakterleri oynuyorduk” diye konuşmuştu. Kneecap de konserlerinde sık sık dinleyici kitlesiyle birlikte “Özgür Filistin” sloganları atıyor.

