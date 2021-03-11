Müzik kasetlerinin mucidi Lou Ottens, 94 yaşında hayatını kaybetti

Müzik kasetlerinin mucidi, Hollandalı mühendis Lou Ottens, 94 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Ottens'in Hollanda'nın Kuzey Brabant eyaletine bağlı Duizel köyünde 6 Mart Cumartesi günü yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MÜZİK ENDÜSTRİSİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLDU



Ottens, 1960 yılında Philips’te ürün geliştime mühemdisi olarak çalışırken ekibiyle birlikte ses kasetlerini üretti. 1963 yılında Berlin Radyo elektronics fuarında tanıtılmasının ardından, kasetler büyük bir fenomene dönüştü ve müzik endüstrisini köklü bir şekilde değiştirdi. Ardından mucit Sony ve Philips’le kasetin patenti kullanmaları için anlaşmaya vardı.

100 MİLYARDAN FAZLA SATTI



1960’lı yıllardan bu yana tüm dünyada 100 milyarı aşkın ses kasedinin satıldığı tahmin ediyor.



Diğer taraftan Ottens, 80’li yıllarda ses dosyalarının sıkıştırılması mantığına dayanan CD’lerin geliştirilmesinde de katkıda bulundu. CD’lerin ise dünya genelinde 200 milyardan fazla satıldığı düşünülüyor.



Kasetlerinin orta çıkışının 50. yıldönümünde Time dergisine konuşan Ottens, icadının ilk günden itibaren dünya genelinde bir sansasyon yarattığını söyledi.

KASETLERE OLAN İLGİ TEKRAR ARTTI



Öte yandan, kasetler 2000’li yılların ardından CD ve dijital müzik platformlarının artmasıyla gözden düştü. Ancak, yalın zamanda popülaritesinde beklenmedik bir artış yaşadı. Lady Gaga ve The Killers da dahil olmak üzere bir dizi sanatçı kendi albümlerin kaset versiyonlarını da yayınlandı.



İngiltere'deki Official Charts Company'ye göre 2020'nin ilk yarısında kaset satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 arttı. ABD'de ise Nielsen adlı yapım şirketine göre kaset satışları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 23 arttı.

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