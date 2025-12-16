Müzik platformlarında yapay zeka şarkılarıyla dolandırıcılık

Yapay zeka tarafından yaratılan şarkılar, sanatçıların kendi profillerinde, kendi orijinal işleriymiş gibi yayınlanmaya başladı.

İngiliz folk müzik sanatçısı Emily Portman, haziran ayında bir hayranından "Yeni albümün kutlu olsun" mesajı aldı. Ancak sanatçı, 2022'den beri herhangi bir şarkı yayınlamamıştı.

Portman, Spotify ve Apple Music dahil çok sayıda platformda Orca adlı albümü keşfetti ve bunun aslında yapay zekayla üretilen işleri olduğunu fark etti. Avustralyalı müzisyen Paul Bender da bu yıl, The Sweet Enoughs adlı grububun, platformlardaki profillerine dört yapay zeka şarkısının eklendiğini söyledi.

Bender, yayın endüstrisinin, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemleri konusunda geride kaldığını belirtti.

DİNLEYİCİLER AYIRT EDEMİYOR

Suno ve Udio gibi yapay zeka destekli müzik üreticilerinin faaliyetleri giderek artıyor. Ipsos'un kasım ayında Fransız platform Deezer için yaptığı araştırmaya göre dinleyicilerin neredeyse tamamı, şu anda yapay zekayla üretilen şarkıları gerçeklerinden ayırt edemiyor.

Bu durum, The Velvet Sundown gibi yapay zeka tarafından yaratılan müzik grubunu başarılı bir konuma getirdi ancak aynı zamanda dolandırıcılık faaliyetlerinin artmasına da yol açtı. UK Music temsilcisi Dougie Brown, “Müziğin Portman'ın adına yüklenmesinin telif hakkı kazanma amacıyla yapıldığını” ifade etti.

ŞEFFAFLIK EKSİKLİĞİYLE SUÇLANIYORLAR

Şeffaflık eksikliğiyle suçlanan Spotify, yakın zamanda platformu daha güvenli ve şeffaf hale getirecek önlemler duyurdu. Rakibi Apple Music gibi, dolandırıcılığı daha iyi tespit etmek için dağıtıcılarla çalıştığını bildirdi. Spotify, şu açıklamayı yaptı: “Müzik endüstrisinde yapay zeka spam, dolandırıcılık ve yanıltıcı içerik gibi var olan problemlerin katlanmasını sağlıyor.”

ÖLÜ SANATÇILARIN SAHTE ŞARKILARI YAYINLANMIŞTI

Spotify temmuz ayında da yıllar önce hayatını kaybeden sanatçıların resmi sayfalarında, mirasçılarının veya plak şirketlerinin izni olmadan yapay zeka tarafından üretilen yeni şarkılar yayınlamaya başlamıştı.

1989 yılında öldürülen country müzik sanatçısı Blaze Foley’nin resmi Spotify sayfasında, “Together” adlı bir şarkı yayınlanmıştı. Piyano ve elektro gitar eşliğinde söylenen parça, yeni ve yavaş tempolu bir country şarkısı gibi duyulsa da Foley’nin tarzıyla örtüşmüyordu.

Üstelik şarkının kapak görselinde, Foley’e hiç benzemeyen bir kişinin mikrofona şarkı söylediği yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görüntü yer alıyordu.

Yapay zeka üretimi içeriklerin hızla yayılmasına dikkat çeken uzmanlar, bu tarz içeriklerin tespiti için daha etkili filtreleme sistemlerine ihtiyaç olduğunu vurguluyor.