Müzikten siyasete. Nepal'de bir rapçi ülkenin başına geçebilir

Nepal’de geçen eylül ayında 77 kişinin hayatını kaybettiği ve dönemin Başbakanı K.P. Sharma Oli’yi istifaya zorlayan gençlik öncülüğündeki ayaklanmanın ardından siyasi dengeler değişti.

35 yaşındaki rapçi-siyasetçi Balendra Şah, bilinen adıyla Balen, o dönemde sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle, “Sevgili Z Kuşağı, katilinizin istifası geldi. Artık ülkeyi sizin kuşağınız yönetmek zorunda. Hazır olun.” mesajını paylaşmıştı.

Aradan beş ay geçerken, 2022’de Katmandu Belediye Başkanı seçilerek siyasette adını duyuran Balen, 5 Mart’ta yapılacak genel seçim öncesinde Nepal’in bir sonraki başbakanı olma yarışında öne çıkan isim haline geldi.

“BALEN'İN ŞEHRİNE GİDİYORUZ”

Nepal’de güvenilir kamuoyu yoklamaları bulunmuyor. Ancak siyasi analistler ve yerel medya, Balen’i başbakanlık için en güçlü aday olarak gösteriyor.

Katmandu Üniversitesi’nde anayasa hukuku dersleri veren uzman Bipin Adhikari, “Balen Şah o kadar popüler ki, artık Kathmandu’ya gelen otobüslerin üzerinde ‘Balen’in şehrine gidiyoruz’ yazılı çıkartmalar var.” dedi.

GELENEĞE MEYDAN OKUYOR

Balen’in iktidara gelmesi halinde bu durum, Çin ile Hindistan arasında sıkışmış küçük Himalaya ülkesi Nepal’de uzun süredir hakim olan siyasi düzeni değiştirebilir.

Ülkede siyaset, bugüne kadar ağırlıklı olarak birkaç köklü parti tarafından domine edildi. Bunlar arasında Çin’e yakın görülen Oli’nin Nepal Komünist Partisi ile Hindistan’a daha yakın kabul edilen merkezci Nepali Kongresi yer alıyor.

Balen’in partisi Rastriya Swatantra ise merkezde konumlanan yeni bir siyasi oluşum. Parti seçim bildirgesinde, iki büyük komşu ile “dengeli dış ilişkiler” sürdürüleceğini taahhüt ediyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Nepal’in yaşça büyük siyasetçilerden oluşan geleneksel elitinden farklı olarak Balen, ana akım medyadan büyük ölçüde uzak durmayı tercih ediyor.

Bunun yerine, Facebook gibi platformlarda 3 buçuk milyonu aşkın takipçiye sahip sosyal medya hesapları üzerinden özellikle genç seçmenle doğrudan iletişim kuruyor. Son haftalarda paylaşımlarında seçim kampanyasından fotoğraflar yer alıyor.

Bağımsız siyasi analist Puranjan Acharya, “Balen’i özel kılan, sosyal medyadaki kısa mesajlarıyla gençlerle bağlantısını sürdürmesi. Ancak başbakan olduktan sonra işinin kolay olmayacağı açık.” değerlendirmesinde bulundu.

RAP MÜZİKTEN SİYASETE

Geleneksel Ayurveda tıbbı uygulayan bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Şah, genç yaşta şiire ilgi duymaya başladı. Bu ilgi zamanla rap müziğe dönüştü. Yardımcısına göre, Tupac Shakur ve Curtis “50 Cent” Jackson gibi Amerikalı sanatçılardan etkilendi.

Nepal’de inşaat mühendisliği lisansını tamamladıktan sonra Hindistan’ın güneyinde yapı mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Bu dönemde ülkesinde rap yıldızı olarak tanınmaya başlamıştı.

Şarkılarında sık sık Nepal’in yönetici sınıfını eleştiren Şah, yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 20’sinin derin yoksulluk içinde yaşadığı ülkede geniş kesimlerin desteğini kazandı.

2019’da yayınlanan ve “fedakârlık” anlamına gelen “Balidan” adlı şarkısı YouTube’da 12 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.