Devlet başkanlığının Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin yakın dostu Htin Kyaw'ın, devlet başkanlığı görevinden ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, anayasa uyarınca devlet başkanlığına 7 işgünü içinde yeni bir ismin getirileceği, o güne kadar ordunun atadığı Devlet Başkanı Yardımcısı Myint Swe'nin bu görevi yürüteceği belirtildi.
Htin Kyaw, 2016 mart ayında devlet başkanlığı görevine getirilmiş, Myanmar'ın yarım yüzyılı aşkın bir süre sonra ilk sivil devlet başkanı olmuştu.
Kyaw'ın bu göreve getirilmesinin ardından Myanmar'ın fiili lideri Suu Çii, devlet başkanlığından sorumlu devlet bakanlığına atanmıştı.
Myanmar Devlet Başkanı Htin Kyaw görevden ayrıldı
Anadolu AjansıDünya
Myanmar Devlet Başkanı Htin Kyaw görevinden ayrıldı. Anayasaya göre 7 işgünü içerisinde yeni devlet başkanının seçilmesi gerekiyor.
Devlet başkanlığının Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin yakın dostu Htin Kyaw'ın, devlet başkanlığı görevinden ayrıldığı bildirildi.