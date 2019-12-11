Myanmar lideri Lahey'de Arakan Müslümanlarına soykırımı savundu

Mahkemeye Myanmar Dışişleri Bakanı statüsüyle katılan Suu Çii, Myanmar'da yaşanan şiddet olaylarının çok karmaşık bir süreç olduğunu ve sadece "soykırım" olarak nitelendirilemeyeceğini öne sürdü.



Yaşananları "iç çatışma" olarak niteleyen Myanmar lideri Aung San Suu Çii ordunun silahlı grupların 2017'deki saldırılarına karşılık verdiğini öne sürdü.



Suu Çii, Arakan konusunda ülkesinin haksız suçlamalarla karşılaştığı savunması yaptı.



Duruşmanın görüldüğü Lahey Suu Çii'yi destekleyen ve protesto eden grupların gösterilerine sahne oluyor.



Myanmar ordusu cuntasının 15 yıl boyunca ev hapsinde tuttuğu Suu Çii 1991'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

