Myanmar lideri Uluslararası Adalet Divanı'nın karşısına çıkıyor

Myanmar yönetimi, yöneltilen soykırım iddialarını reddediyor. Mahkemede Myanmar hükümetini temsil eden Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada ise, "Myanmar liderinin ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için savunma yapacağı" belirtildi.



Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmişti.



Arakan'daki sınır karakollarına 2017'de düzenlenen saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu, Arakan Müslümanlarına yönelik kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.



BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.



Birleşmiş Milletler'in Eylül 2019 tarihli son raporunda "Arakan Müslümanlarına karşı şiddet eylemlerinin soykırım niyetiyle yapıldığı" ifadeleri yer alıyor. Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Su Çii ise soykırıma göz yummakla suçlanıyor.