Myanmar nerede? İşte Myanmar'ın konumu ve haritadaki yeri

Myanmar, Güneydoğu Asya'da yer alan bağımsız bir ülkedir. Çin, Hindistan, Bangladeş, Laos ve Tayland ile sınır komşusudur. Ülkenin güneyi Bengal Körfezi ve Andaman Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.



4 Ocak 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmıştır. Eskiden Burma olarak bilinen ülke, 1989 yılında resmi olarak Myanmar adını almıştır.



Myanmar’ın başkenti Nepido (Naypyidaw), en büyük ve en gelişmiş şehri ise Yangon (Rangoon)’dur. Mandalay ve Bagan gibi şehirler ise tarihi ve kültürel öneme sahiptir.



MYANMAR NEREDE?



Myanmar, Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkelerinden biridir. 676.578 kilometrekarelik yüzölçümü ile bölgedeki en geniş topraklara sahip ülkeler arasında yer alır.



Batıda Bangladeş ve Hindistan, kuzeyde Çin, doğuda Laos ve Tayland ile komşudur.



MYANMAR TARİHİ



Myanmar, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bagan Antik Kenti, ülkenin en turistik noktalarından biridir. Ayrıca Myanmar, Theravada Budizmi’nin en yaygın olduğu ülkelerden biridir ve çok sayıda antik pagodaya ev sahipliği yapmaktadır.