Myanmar yıl sonunda sandık başına gidiyor

Myanmar’da 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddiaları ve siyasi gerilimin ardından ordunun 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasından yıllar sonra seçime gidiyor.

ORDU YÖNETİME EL KOYMUŞTU

Ülkede genel seçimlerin ilk turunun 28 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 5 yıl sonra yapılacak ilk seçimler için bir yol haritası belirlendiği aktarıldı.

Myanmar Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İlk turunun 28 Aralık’ta yapılacağı kaydedilen seçimlerin sonraki turlarına yönelik tarihin güvenlik gerekçeleriyle daha sonra yapılacağı belirtildi.

Toplamda 55 siyasi partinin seçimler için başvuru yaptığı belirtilen açıklamada, "6 siyasi parti onay ve kayıt için inceleme altında" denildi.

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de darbe yapılmış, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı.

OHAL UZATIMIŞTI

Ordunun yönetime el koymasının ardından 1 yıllığına getirilen olağanüstü hal (OHAL) yaşanan çatışmalar nedeniyle uzatılmıştı. Ülkedeki askeri yönetim tarafından 32 Temmuz’da yapılan açıklamada ülkedeki OHAL’in 4.5 yıl sonra kaldırıldığı kaydedilmiş ve yıl sonunda seçim yapılmasının planlandığı açıklanmıştı.