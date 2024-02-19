Myanmar'da 3 tuğgeneral ölüm cezasına çarptırıldı

Myanmar'da askeri kaynakların AFP'ye verdiği bilgiye göre Myanmar cuntası, geçen ay yüzlerce askerle birlikte Çin sınırındaki stratejik bir kasabayı etnik azınlık savaşçılarına teslim eden üç tuğgenerali ölüm cezasına çarptırdı.



AFP'ye konuşan askeri bir kaynak, "Laukkai kasabası komutanının da aralarında bulunduğu üç tuğgenerale idam cezası verildi" açıklamasında bulundu. Başka bir askeri kaynak da cezayı doğruladı.



LAUKKAI KASABINDA NE OLDU?



Myanmar'daki etnik silahlı gruplardan oluşan bir ittifak, Çin sınırındaki önemli bir şehir olan Laukkai'nin kontrolünü ele geçirerek geçen Ekim ayında başlattığı saldırıda belirlediği ana hedeflerden birine ulaştığı bildirmişti.



Myanmar'ın askeri hükümeti Çin ile kuzeydoğu sınırındaki kilit şehrin aylardır savaştığı etnik silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından güçlerini geri çekmişti.

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