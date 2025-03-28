Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, komşu ülkelerde de hissedildi

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Çin ve Tayland'da da hissedildi.

Tayland Başbakanı güçlü depremin ardından acil toplantı yapılacağını açıkladı.

Almanya'nın GFZ yer bilimleri merkezi, geçici raporlara göre, öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının 10 kilometre derinlikte olduğunu ve merkez üssünün komşu Myanmar'da olduğunu kaydetti.



Hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.



Korkuya kapılan bölge sakinleri, yoğun nüfuslu Bangkok'un merkezindeki yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti.