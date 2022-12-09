Myanmar'da batmak üzere olan mülteci teknesinden 154 Arakanlı kurtarıldı

Ordudan yapılan açıklamaya göre, devlet yönetimindeki Petrol ve Gaz şirketine ait bir geminin Arakanlı mültecileri taşıyan teknede bir sorun olduğunu fark etmesi üzerine bölgeye yardım için iki tekne gönderildi.



Su alıp batmak üzere olan mülteci teknesindeki 48'i kadın 154 Arakanlı Müslüman, yapılan çalışmalarla kurtarıldı.



Öte yandan, bu hafta başında Andaman Denizi'nde mahsur kalan tekne ile mültecileri taşıyan bu teknenin aynı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Tayland donanma yetkilisi Pokkrong Monthatphalin, yaptığı açıklamada, Andaman Denizi'nde kayıp tekneye ulaşılamadığını aktardı.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dün, Myanmar'ı deniz yoluyla terk ettikten sonra Andaman Denizi'nde mahsur kalan bir grup Arakanlı mültecinin acilen kurtarılması çağrısında bulunmuştu.



ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.



Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.



BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.



Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

