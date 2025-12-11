Myanmar'da cunta hastaneyi bombaladı, 31 kişi öldü

Güney Doğu Asya ülkesi Myanmar'da Şubat 2021'de darbe yaparak yönetime el koyan ordu, bu ay sonu yapılacak seçimler yaklaştıkça ülkedeki saldırılarını sıklaştırdı.

İsyancı gruplar, kontrol ettikleri bölgelerde seçim yapılmasını engelleyeceklerini açıklarken, ordu ise bu bölgeleri geri almak için savaşı sürdürüyor. Çarşamba akşamı Bangladeş sınırındaki Batı Rakhine eyaletinde yer alan Mrauk-U genel hastanesi bir askerî jet tarafından bombalandı.

Sahadaki bir yardım çalışanı “Şu an için 31 ölüm doğrulandı ve daha fazla ölüm olacağını düşünüyoruz. Ayrıca 68 yaralı var ve bu sayı giderek artıyor.” dedi. Gece saatlerinde hastanenin dışında yerde en az 20 cenazenin bulunduğu görüldü. Cunta sözcüsü ise henüz saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.