Myanmar'da darbe direnişçileri polis karakolunu yaktı

Myanmar Now sitesine konuşan CDF sözcüsü, eyalete bağlı Surkhua kentinde bulunan bir polis karakoluna dün sabah baskın düzenlediklerini açıkladı.



Baskın sırasında karakolda bulunan 11 polis ve 4 askerin kaçtığını iddia eden yetkili, karakoldaki mühimmatı ele geçirdikten sonra binayı ateşe verdiklerini ifade etti.



CDF'nin iddialarına karşı Myanmar ordusundan bir açıklama yapılmadı.



Chinland Savunma Kuvvetleri, 1 Şubat askeri darbesinin ardından, protestocuları Myanmar ordusuna karşı savunmak üzere kurulmuştu.



DARBE KARŞITI 2 SİLAHLI GRUP İTTİFAK KURDU



Öte yandan Myanmar'ın Kayin eyaletinde faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan Arakan Ulusal Konseyi (ANC), darbe karşıtı bir diğer silahlı grup Karen Ulusal Bağımsızlık Ordusu (KNLA) ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı.

Karakolda bırakılan eşyalar da yakıldı

Yazılı açıklama yapan ANC lideri Min Tun, 7 Mayıs'ta Kayin eyaletine bağlı Hpapun bölgesinde, Myanmar ordusuna ait askeri üssü ele geçirirken, KNLA militanlarının yardımını aldıklarını belirtti.



ANC lideri Tun, Myanmar ordusuna karşı artık KNLA ile birlikte hareket edeceklerini kaydetti.



MYANMAR'DA ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu en az 776 sivil hayatını kaybetti.



Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.