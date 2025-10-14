Myanmar’da dolandırıcılık ağı: Starlink’li tesisler milyarlar çalıyor

Myanmar’daki siber dolandırıcılık merkezlerinin, uluslararası baskılara ve operasyon taahhütlerine rağmen faaliyetlerini genişletmeye devam ettiği ortaya çıktı.



AFP ajansının yürüttüğü araştırma, Çinli ve Amerikalı mağdurlardan milyarlarca dolar çalan bu merkezlerin, kayıt dışı ekonominin önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

"ROMANTİK DOLANDIRICILIK"

Ajansın analiz ettiği uydu görüntüleri ve drone kayıtları, Tayland sınırındaki Myawaddy kasabası çevresinde bulunan ve sıkı şekilde korunan tesislerde yoğun inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü belgeliyor.



Görüntüler ayrıca, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’a ait uydu internet sistemi Starlink’in, Myanmar’da resmi lisansı olmamasına rağmen bu merkezlerde yaygın olarak kullanıldığını ortaya koyuyor.



Uzmanlar AFP’ye, bu merkezlerin Çinli suç örgütleri tarafından Myanmar’daki yerel milislerle işbirliği içinde yönetildiğini belirtti.



“Romantik dolandırıcılık” yatırım tuzaklarıyla faaliyet gösteren bu yapılar, uzun süredir yasa dışı ticaretle anılan Altın Üçgen bölgesinde bulunuyor.



"7 BİN KİŞİ KURTARILDI, 100 BİNİ HALA ESİR"



Çin, Tayland ve Myanmar, bu yılın şubat ayında söz konusu merkezlere yönelik ortak bir operasyon başlatmış ve yerel milisler bu yapıları ortadan kaldırma sözü vermişti.



Operasyonlar sonucunda, insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırmanın yaşandığı tesislerden yaklaşık 7 bin kişinin kurtarıldığı açıklandı.



Ancak AFP’ye konuşan üst düzey bir Taylandlı polis yetkilisi, dikenli tellerle çevrili ve silahlı muhafızlarca korunan bu merkezlerde hala 100 bin kadar kişinin hapsedilmiş olabileceğini söyledi.



Covid-19 salgınından bu yana sayıları hızla artan bu tesisler, küçük bir kasaba büyüklüğüne ulaşmış durumda.



DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNİN İNTERNETİ STARLINK'TEN



Uydu fotoğrafları, şubat ayındaki baskınlardan yalnızca birkaç hafta sonra inşaatların yeniden başladığını gösteriyor.



Myawaddy’deki KK Park gibi büyük alanlarda onlarca yeni bina yükselirken, tek bir çatıda yaklaşık 80 Starlink anteni tespit edildi.



Asya-Pasifik Ağ Enformasyon Merkezi (APNIC) verilerine göre, daha önce Myanmar’da kayda değer bir internet trafiği oluşturmayan Starlink, geçen yılın temmuz ve ekim ayları arasında ülkenin en büyük internet sağlayıcısı haline geldi.



ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki savcılar, temmuz ayında şirketi, hizmetinin dolandırıcılık merkezleri tarafından kullanıldığı konusunda uyarmıştı.



ABD Kongresi Ortak Ekonomi Komisyonu ise, bazı senatörlerin çağrısı üzerine Starlink’in bu merkezlerle bağlantısına ilişkin soruşturma başlattı.



Siber suç uzmanı Erin West, ajansa yaptığı açıklamada, “Bir Amerikan şirketinin bu tür faaliyetlere aracılık etmesi tiksindirici” dedi.



West, Amerikalıların yalnızca 2023 yılında Güneydoğu Asya kaynaklı dolandırıcılıklarda yaklaşık 10 milyar dolar kaybettiğini ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 66 artış anlamına geldiğini vurguladı.



"DEFALARCA ALINIP SATILDIM, SÜREKLİ DÖVÜLDÜM"



Öte yandan haberde, bu merkezlerde zorla çalıştırılan kişilerin ifadelerine de yer verildi.



“Sun” takma adını kullanan Çinli bir mağdur, Tayland’dan Myanmar’a insan kaçakçıları tarafından getirildiğini, farklı merkezler arasında defalarca "alınıp satıldığını" ve sürekli dövüldüğünü anlattı.



Sun, çalışanlara kurbanları çevrimiçi olarak kandırmak için detaylı senaryolar verildiğini ve güven kazanmak için yabancı kimliklere bürünmelerinin istendiğini dile getirdi.



"ARTIK KONTROL EDİLEMEYECEK KADAR BÜYÜK"



Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisine (UNODC) göre, Güneydoğu Asya’daki bu tür yasa dışı faaliyetler 2023 yılında toplam 37 milyar dolar gelir elde etti.



Bununla beraber Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, söz konusu merkezlerin “cuntayla bağlantılı Myanmarlı milislerin izniyle faaliyet gösterdiği” ve bölgenin “insan kaçakçılığı ve internet dolandırıcılığı açısından son derece elverişli bir ortam” sunduğu belirtiliyor.



Analist Nathan Ruser, uluslararası operasyonlara rağmen bu şebekelerin, “Myanmar’daki askeri rejim bu faaliyetlere göz yumduğu sürece başka yerlerde yeniden ortaya çıkacağını” söyledi.



Siber suç uzmanı West ise küresel sessizliğin krizi büyüttüğü uyarısında bulundu:



“Bir neslin serveti elimizden çalınıyor. Bu artık kontrol edilemeyecek kadar büyük, adeta düşman bir devlet gibi.”