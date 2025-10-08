Myanmar'da festivale bombalı saldırı: 32 ölü, en az 50 yaralı

Myanmar'da The Irrawaddy gazetesinin haberine göre ordu, Sagaing bölgesinde düzenlenen Budist festivaline bombalı saldırıda bulundu.



Cunta karşıtı gösteri sırasında düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı öne sürüldü.



Patlamalar sonucu cesetlerin dağıldığı, bu nedenle hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin zorlaştığı belirtildi.



Myanmar'da bazı cunta karşıtı gruplar, ordunun 2021'de yönetime el koymasından bu yana her sene "Işık Festivali" anlamına gelen "Thadingyut" adlı dini festivalde mumlarla barışçıl yürüyüşler düzenleyerek askeri yönetimi protesto ediyor.



MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.



Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.



Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.

