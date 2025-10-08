Myanmar'da festivale paraşütlerle bomba yağdı: 40 kişi öldü

Myanmar’da bir Budist festival sırasında düzenlenen hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Organizasyon komitesinden bir yetkili, kalabalığın hem festival hem de cunta karşıtı bir gösteri için toplandığı sırada ordunun kalabalığın üzerine bomba attığını söyledi.

PARAŞÜTLE KALABALIĞA SALDIRDILAR

Görgü tanıklarına göre motorlu bir yamaç paraşütü kalabalığın üzerinden uçarak iki bomba bıraktı.

“Çocuklar paramparça oldu” diyen bir kadın, ertesi sabah hala yerde beden parçaları toplandığını anlattı. Yaklaşık 80 kişi de yaralandı.

"ARKADAŞLARIM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜ"

Bir başka görgü tanığı, “İnsanlara kaçmamalarını söylüyordum ama paramotor iki bomba bıraktı. İki arkadaşım gözlerimin önünde öldü” dedi.

Myanmar, 2021’deki askeri darbeden bu yana iç savaş içinde. Demokratik direniş grupları ve etnik silahlı örgütler orduya karşı birleşirken, çatışmalar ülke genelinde şiddetleniyor.

2021’den bu yana binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi yerinden edildi. Ordunun ülkenin yarısından fazlasındaki kontrolünü kaybettiği belirtilse de son dönemde bazı bölgelerde yeniden ilerleme kaydettiği bildiriliyor.