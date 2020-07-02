Myanmar'da madende göçük: En az 50 ölü

Myanmar'da yeşimtaşı çıkartılan madende meydana gelen göçük nedeniyle en az 50 kişi hayatını kaybetti. Göçüğün altında halen madencilerin olduğu bildirildi.

ntv.com.tr 02.07.2020 - 09:00

Myanmar'da madende göçük: En az 50 ölü

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Myanmar'da aşırı yağışların ardından bir madende göçük meydana geldi. 

İtfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeyinde bir yeşimtaşı madenindeki göçükte şimdiye kadar en az 50 madencinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 

Ayrıca göçüğün altında başka işçilerin de bulunduğu belirtildi. 

Yetkililerden yapılam açıklamada çalışmaların devam ettiği aktarıldı. 

Myanmar'ın Hpakant bölgesindeki madenlerde sık sık kazalar meydana geliyor. 

Kontrollerin yetersiz olduğu bölgede çok sayıda göçük yaşandı. 

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