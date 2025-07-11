Myanmar’da manastıra saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti

Asya ülkesi Myanmar’ın Sagaing bölgesindeki bir köyde bulunan manastıra düzenlenen saldırıda aralarında dört çocuğun da olduğu en az 23 kişi hayatını kaybetti.



Bölgenin bir kısmını idare eden Sagaing Bölge Halk İdaresi Başkanı Hlaing Bwa, Lintalu köyündeki saldırının bugün erken saatlerde gerçekleştiğini bildirdi.



Bwa ve bir bölge sakini, saldırının Myanmar’ı yöneten askeri cunta olan Devlet İdare Konseyi tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.



Hlaing Bwa, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, yakın bir bölgede yaşanan çatışmadan kaçanların sığındığı manastırda yaklaşık 200 kişinin olduğu bilgisini verdi. Reuters, saldırının nasıl gerçekleştirildiğini bağımsız olarak teyit edemediğini aktardı.



Myanmar’da 2021 yılında Aung San Suu Kyi’nin yönetimindeki hükümete yapılan darbeye karşı düzenlenen protestoların ordu tarafından bastırılmasından bu yana çatışmalar yaşanıyor.



Myanmar'da 28 Mart’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra hükümet insani yardımların ulaşabilmesi ve yeniden inşa çalışmalarının yapılabilmesi için geçici ateşkes ilan etmişti. Fakat ordu isyancıların kontrolündeki alanlara saldırılar düzenlemeye devam etmişti. Saldırıların düzenlendiği bölgeler arasında yaklaşık 3 bin 700 kişinin öldüğü sarsıntının yerle bir ettiği yerler de vardı.



Mayıs ayında cuntanın depremin merkez üssüne yakın bir bölgede yer alan Depayin kasabasında bir okula düzenlediği saldırıda en az 17 çocuğun öldüğü iddia edilmişti.



Son saldırının yaşandığı Lintalu’da yaşayan ve manastıra yakın olan Phoe Kaine, 23 ölünün yanı sıra çok sayıda kişinin de yaralandığını anlattı. Kaine, “Devam eden kurtarma ve yardım çabalarımız kapsamında derhal tıbbi yardım ihtiyacı olan hastaları tahliye ediyoruz” dedi.

