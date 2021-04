Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 751'e çıktı

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 6 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.



Toplam can kaybı 751 olarak güncellenirken 3 bin 431 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.



1159 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.



DARBE KARŞITI YAZAR GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan askeri darbeye karşı protestoları destekleyen Myanmarlı yazar ve gazeteci Tu Tu Tha'nın gözaltına alındığı öğrenildi.



Myanmar Now sitesine konuşan aile üyeleri, Tha'nın 18 yaşındaki oğlu ile birlikte 24 Nisan'da gece yarısına doğru Yangon'un Thanlyin ilçesindeki evinde gözaltına alındığını aktardı.



Yakınları, Tha'nın nerede gözaltında tutulduğunu bilmediklerini belirtti.



MYANMAR'DA ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.