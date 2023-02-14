Myanmar'da 'sadık' vatandaşlara silah taşıma ruhsatı verilecek

Myanmar İçişleri Bakanlığına dayandırılan 15 sayfalık bir belge, önce orduya yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında, sonra da çeşitli haber kaynaklarında yayımlandı.



Belgeye göre, "ülkesine sadık" ve güzel ahlaklı karakteri olanlar ile devlet güvenliğine zarar veren olaylara karışmamış kişiler silah ruhsatı alabilecek.



Hükümet çalışanları ve eski ordu mensupları da "sadık" vatandaşlar arasında gösteriliyor.



Silah ruhsatı alan kişilerin, yerel yetkililerin talimatlarına uymaları gerekiyor.



Beş tür silah için başvurulabilecek ruhsatın bir yıl geçerliliği olacak.



Öte yandan, iktidardaki askeri konseyin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, BBC Birmanca Servisi'ne yaptığı açıklamada, bazı kişilerin, ordu karşıtı grupların saldırılarından korunmak için silah taşımak istediğini savundu.



Halkın silah taşıyabilecek olmasının 1 Şubat 2021'de düzenlenen askeri darbenin ardından yaşanan şiddet olaylarını daha da artırmasından endişe ediliyor.



MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing, 1 Ağustos 2021'de ülkedeki OHAL hükümlerini 2023'e kadar uzatmıştı.



Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun verilerine göre, ülkede darbeden bu yana 282'si çocuk 2 bin 901 kişi hayatını kaybetti.



Darbeden bu yana 17 bin 525 kişi gözaltına alınırken 13 bin 719 kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Askeri mahkemeler, 143 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.



Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre, darbeden bu yana en az 38 bin ev yerle bir edildi, bu da 1,1 milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açtı.