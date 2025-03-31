Myanmar'da umut ışığı: Üç gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Reuters'ın haberine göre, Myanmar'da en az 2 bin kişinin ölümüne yol açan büyük depremden 3 gün sonra bir umut ışığı doğdu.



Yetkililer, kurtarma ekiplerinin yıkılan bir otelin enkazı arasından bir kadının kurtarıldığını açıkladı.



Myanmar ve Tayland'daki arama ekiplerinin daha fazla kurtulan bulmak için zamanla yarıştığı felakette üç gün sonra geçekleşen mucize, yakınlarından bir iz için bekleyen binlerce kişiye umut oldu.



Çin hükümetinin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kadının Mandalay kentindeki Great Wall Oteli'nin enkazından çıkarıldığı belirtildi.

