Myanmar'da yardım konvoyuna 'uyarı ateşi'

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürerken, Myanmar'daki cunta yönetimi Çin Kızılhaçı'na ait bir yardım konvoyuna uyarı ateşi açtığını açıkladı. Cunta yönetiminin sözcüsü Zaw Min Tun, bugün yaptığı açıklamada, Çin Kızılhaçı'nın, salı gecesi çatışma bölgesinde olduğu yönünde yetkililere bildirimde bulunmadığını söyledi. Tun'un açıklmasına göre, bir güvenlik ekibi, yardım konvoyunun durmaması üzerine havaya uyarı ateşi açtı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, yardım ekibinin ve yardım malzemelerinin güvende olduğunu belirterek Myanmar'daki tüm taraflara arama-kurtarma ve yardım çalışanlarının güvenliğini sağlama çağrısı yaptı. Sözcü Guo Jiakun, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarının sürmesi için ulaştırma rotalarını açık ve engelsiz tutmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 2 BİN 886'YA YÜKSELDİ

Myanmar devlet medyasına yansıyan haberlere göre, Myanmar'da yaşanan iki depremde can kaybı 2 bin 886'ya yükselirken, 4 bin 639 kişinin de yaralı olduğu açıklandı.

Uluslararası Kriz Grubu (ICG), depremden en çok etkilenen bölgelerden Sagaing'in kırsal kesimlerinin büyük ölçüde cunta yönetimi ile çatışma halinde olan 'silahlı direniş güçlerinin' kontrolünde olduğunu bildirdi. Grubun konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu bölgenin yardım kuruluşları açısından ulaşmanın en zorlu olduğu bölgelerden biri olduğu ifade edildi. Sagaing'a giden bir Myanmarlı da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Kasabada her yerde askerler var. Güvenlik için oradalar, kurtarmak için değil. Her aracı kontrol ediyorlar" diye konuştu.

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de cunta yönetimine çağrıda bulunarak insani yardımların özgür bir biçimde erişiminin sağlanmasını ve yardım kuruluşlarını engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Myanmar'daki silahlı gruplar cuntayı depremin sonrasında dahi hava saldırıları düzenlemekle suçlarken, 2021 yılında yönetime el koyan cunta ise bu süreçte kendilerine yöneltilen insan hakları ihlali suçlamalarını reddediyor.

AVUSTRALYA'DAN 4,1 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen ve komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremlerin ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), altı bölgedeki 28 milyonu aşkın kişinin depremden etkilendiği bilgisini verdi. BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) iletişim imkanlarının ve kara yoluyla erişimin kısıtılılığına işaret ederek durumun kritik olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Avustralya, Myanmar'a 6,5 milyon Avustralya Doları (4,1 ABD Doları) insani yardım yapacaklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bugün yaptığı açıklamada, "Yardımımızın Myanmar'daki askeri rejimi meşrulaştırmadığından emin olmak için proaktif adımlar atıyoruz" dedi.