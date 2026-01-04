Myanmar'dan Bağımsızlık Günü affı: 6 bin 186 tutuklu affedildi

Güney Doğu Asya ülkesi Myanmar'da Şubat 2021'de darbe yaparak yönetime el koyan cunta yönetimi, ülkenin bağımsızlık gününde af ilan etti.

3 aşamalı genel seçimlerden geçen ve ilk turu 28 Aralık'ta yapılan ülkede seçimin ikinci turuna bir hafta kala af ilan edildi. Af kapsamına 52'si yabancı uyruklu 6186 kişinin alındığı açıklandı.

Cunta ayrıca ülkedeki cezaların da 1/6 oranında kısaldığını açıklarken cinayet, tecavüz, yolsuzluk, silah ve uyuşturucu bağlantılı suçları bu kapsamlara dahil etmedi. Af kapsamında herhangi bir siyasi tutuklunun serbest kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

2021 yılında Myanmar ordusu Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi yönetimine karşı yaptığı darbeyle ülke yönetimini ele geçirmişti. Sivil hükümetin görevden alınmasıyla ülke çapındaki protestolar bastırılmış, 20 yılı aşkın süre hapiste kalan Suu Kyi tekrar tutuklanmış ve yolsuzluk suçlamasıyla yeniden hapse atılmıştı. 30 bini aşkım insan bu dönemde gözaltına alınmıştı.

2020'de Suu Kyi'nin kazandığı seçimin ardından ilk kez sandık başına giden ülkede öne çıkan aday Khin Yi'nin cunta lideri Min Aung Hlaing'in yakın müttefiki olduğu belirtiliyor. Seçimlerin ilk turuna Birleşmiş Milletler ve bazı Batı ülkelerinden cunta yönetimine karşı olan partilerin seçime alınmaması ve cuntanın tutumu nedeniyle tepki var.