Myanmar’ı vuran Yagi Tayfunu’nda can kaybı 113’e yükseldi

Asya’da birçok ülkede can kayıplarına ve büyük hasara yol açan Yagi Tayfunu, Myanmar'ın orta bölgesinindeki Kayah, Kayin, Mandalay, Mon ve Shan eyaletlerinde de felakete yol açtı. Ülkeyi yöneten cuntanın Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun yaptığı açıklamada, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 113’e yükseldiğini, kayıp sayısının ise 64 olduğunu bildirdi. Ülkede 320 binden fazla kişi geçici barınaklara yerleştirilirken, 66 bin ev ile 375 okul ve 1 manastır yıkıldı. Yol ve diğer altyapılar sular altında kaldı.