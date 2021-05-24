Myanmar'ın Kayah eyaletindeki çatışmalarda 40 askerin öldürüldüğü iddia edildi

Kantarawaddy Times gazetesinin, 1 Şubat darbesinin ardından protestocu siviller tarafından kurulan Karen Halk Savunma Kuvvetlerinin (PDF) açıklamasına dayandırdığı haberinde, dün eyaletin sınır kenti Şan-Kayah'ta PDF savaşçılarıyla Myanmar ordusu arasında gün boyu süren çatışmalar yaşandığı bildirildi.



Şan-Kayah'taki bir mahallede bazı sivilleri kaçırmaya çalışan askerlere, PDF savaşçılarının ateşle karşılık verdiği belirtilen haberde, çıkan çatışmalarda Myanmar ordusundan 40 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.



Haberde, çatışmalar sırasında Myanmar ordusunun canlı kalkan olarak kullandığı 27 yaşındaki bir gencin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Haberde, PDF savaşçılarının kaybına dair bilgi verilmezken, Myanmar ordusu da dünkü çatışmalarda yaşanan can kayıplarını doğrulayan bir açıklamada bulunmadı.



CHİN EYALETİNDE 12 POLİS, İSYANCILARA KATILDI



Öte yandan Myanmar ordusuyla darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Chin eyaletinde 12 polis memuru, darbe karşıtı isyancılara katıldı.



Darbenin ardından kurulan etnik silahlı gruplardan Chinland Savunma Kuvvetleri (CDF), yazılı açıklamasında, eyalete bağlı Kanpetlet şehrinde askeri yönetimin emrinde çalışmayı reddeden 12 polisin isyancılarla birlikte savaşmak için şehirdeki CDF birliklerine gittiği bildirildi.



Açıklamada, CDF'nin, aralarında bir komiser ve 2 onbaşının bulunduğu polislerin güvenliğinden sorumlu olduğu vurgulandı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 818 kişi hayatını kaybetti.



Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.