Myanmar'ın kuzeybatısında tekne battı: 12 kişi kayboldu

Myanmar resmi haber ajansı, teknenin, ülkenin kuzeybatısındaki Sagaing bölgesinde bulunan Chindwin Nehri'nde 19 Eylül'de güçlü akıntıya kapılarak alabora olduğunu ve battığını açıkladı.



Chindwin Nehri'nde batan teknede bulunan 6 sivil, 3 mürettebat ve 3 güvenlik personelinin kaybolduğu ifade edildi.



Açıklamada, teknenin mal taşıma konvoyunun bir parçası olduğu belirtildi.



AP muhabirine konuşan bölge halkı, söz konusu filonun 11 tekneden oluştuğunu söyledi.



Bölgedeki başlıca nakliyat rotalarından Chindwin Nehri'nde Ekim 2016'da 200 yolcuyu taşıyan bir teknenin batması sonucunda 70 kişi yaşamını yitirmişti.



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