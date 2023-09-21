Myanmar'ın kuzeybatısında tekne battı: 12 kişi kayboldu

Myanmar'da Sagaing bölgesindeki nehirde alabora olup batan teknedeki 12 kişi kayboldu.

Myanmar'ın kuzeybatısında tekne battı: 12 kişi kayboldu
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Myanmar'da toprak kayması: 32 ölü

Myanmar'da toprak kayması: 32 ölü

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Myanmar resmi haber ajansı, teknenin, ülkenin kuzeybatısındaki Sagaing bölgesinde bulunan Chindwin Nehri'nde 19 Eylül'de güçlü akıntıya kapılarak alabora olduğunu ve battığını açıkladı.

Chindwin Nehri'nde batan teknede bulunan 6 sivil, 3 mürettebat ve 3 güvenlik personelinin kaybolduğu ifade edildi.

Açıklamada, teknenin mal taşıma konvoyunun bir parçası olduğu belirtildi.

AP muhabirine konuşan bölge halkı, söz konusu filonun 11 tekneden oluştuğunu söyledi.

Bölgedeki başlıca nakliyat rotalarından Chindwin Nehri'nde Ekim 2016'da 200 yolcuyu taşıyan bir teknenin batması sonucunda 70 kişi yaşamını yitirmişti.

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